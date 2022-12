Cobertón navideño El Imparcial: “Paso mucho frío y no tengo ropa de invierno”, dice Alejandrina

HERMOSILLO, Sonora.- Para Alejandrina Escalante Valenzuela, de 73 años de edad, y su hijo José Odilón López Escalante, de 51, la situación económica se les ha hecho difícil, pues ambos tienen una discapacidad.

Alejandrina, originaria de El Fuerte, Sinaloa, desde hace varios años fue diagnosticada con glaucoma y perdió la vista, mientras que su hijo José tiene sus pulmones dañados por una tuberculosis que tuvo en 2019.

Madre e hijo viven en una casa ubicada en la colonia Urbi Villa del Prado, al Surponiente de la ciudad, y se mantienen con lo que José gana haciendo trabajos menores a vecinos y conocidos, además de una pequeña pensión con la que cuenta su madre.

Luego de las bajas temperaturas registradas en la ciudad durante esta temporada invernal, Alejandrina aseguró que los días se le harán eternos, pues además de no contar con muchas cobijas, tampoco tiene ropa de temporada para abrigarse.

Tengo dos cobijtas, pero tuve que tapar la ventana con una, y tengo una cobijita, de esas tiritas, que es la más calentita, pero no, yo paso mucho frío, y luego no tengo ropa de invierno, los pantalones estos me llegaron en la ropa de segunda”, dijo.