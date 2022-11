Cobertón navideño El Imparcial: María del Refugio necesita cobija y pañales para su hija de 34 años

HERMOSILLO, Sonora.- Por 34 años, María del Refugio Huitrón Meneses, de 51 años, se ha dedicado al cuidado de su hija, quien nació con una condición de retraso sicomotriz.

Ella y su hija viven la cerrada Condominios San Pablo, que se ubica a unas calles del bulevar Lázaro Cárdenas.

Yo me dedico al hogar, cuido a la niña, ella tiene retraso sicomotriz, es una persona adulta. Ella no entiende y no habla, haga de cuenta que es un bebé porque ya tengo 34 años poniéndole el pañal”, manifestó.