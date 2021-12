Cobertón Navideño: Pareja de adultos mayores enfrenta las bajas temperaturas con lo que les donan

HERMOSILLO, Sonora.- En un cuarto pequeño de ladrillo y sin vidrios en las ventanas que los cubran del frío, vive una pareja de adultos mayores que por falta de trabajo no puede solventar los gastos necesarios para su hogar.

María Viviana de la Luz García Álvarez, de 67 años de edad y Benigno Álvarez García, de 65, viven en la colonia Hacienda de la Flor y cuentan con el apoyo de alilmentos que ocasionalmente algunos vecinos les brindan.

Por casi dos meses Benigno estuvo internado en el Hospital General, ya que lo operaron en dos ocasiones y también por neumonía.

Contó que durante ese tiempo fueron sustraídos de su casa un tambito pequeño de gas, estufa y cobijas.

No tengo trabajo desde que me empecé a sentir mal antes de la operación, duré como dos meses internado y aquí estamos con lo poquito que nos han dado, en tratamiento y comida”, relata.

La situación del hermosillense es complicada pues María indica que no está registrado, por lo que no tiene acta de nacimiento y batalla para que le den atención médica y empleo.

“Él cuando estaba bueno y sano barría calles y todo, pero ahorita no podemos, no puede porque además tiene mal su mano, yo estuve trabajando en casa pero ahorita por la pandemia no abren las puertas”, menciona.

Don Benigno cuenta que de recién nacido tuvo un accidente que le provocó quemaduras severas en distintas partes de su cuerpo y lo dejó incapacitado de una mano.

Siempre he tenido puro trabajo de mantenimiento, pura barrida, no me siento bien porque no puedo trabajar, ya no voy a poder trabajar yo creo”, expresa.

CELEBRA CUMPLEAÑOS

La familia de María García Álvarez celebra hoy su cumpleaños y esperan recibir ayuda con cobijas, chamarras, ropa de frío, despensa, un tambo pequeño de gas y una estufa donde puedan cocinar y calentar la comida que les donan.

Si está en posibilidades de apoyar a la pareja pueden acercarse a su hogar, ubicado en el callejón Amadeo Hernández final, entre California y Serna, en la colonia Hacienda de la Flor o marcar al número 66-21-91-18-09.

De igual manera puede traer su donativo a las instalaciones de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina, número 71, en la colonia Centro.