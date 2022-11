Coberton Navideño El Imparcial: Dora Alicia confía en que todo mejorará

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque enfrenta retos en su salud, Dora Alicia Medrano Cano, de 71 años de edad, no pierde la fe en Dios, y este invierno está segura que recibirá cobijas para mitigar las bajas temperaturas.

De acuerdo con la vecina de la colonia Insurgentes, sus pies apenas pueden andar debido a la debilidad que siente en el cuerpo, producto de la diabetes y problemas de tiroides, por lo que tiene que recurrir a una andadera.

También tengo dolores de cabeza terribles, me caí y se me abrió la cabeza, me operaron y me cosieron pero no se me ha quitado el dolor de cabeza desde entonces”, relató.