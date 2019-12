Cobertón Navideño: "Quiero algo bonito para mi mamá"

HERMOSILLO, Sonora.- "Para Navidad quiero una cobija de Rayo McQueen y algo bonito para mi mamá", expresó Dylan Alejandro, de 4 años, mientras se escondía atrás del cuerpo de su abuela, a quien él reconoce como madre desde que nació.

Con risas de pena y siempre cubriendo la mitad de su rostro entre las piernas de su mamá, el pequeño contó que aún no le ha hecho la carta a "Santaclós", pero también quiere pedirle una pelota y carritos.

La abuelita, Elizabeth Aguayo, tiene al pequeño consigo desde los tres meses, convirtiéndose en la figura materna de Dylan, y aunque ha sido difícil, está orgullosa del pequeño.

“La verdad que sí ha sido complicado porque está muy chiquito, apenas tiene 4 años y yo pues ya estoy grande, no tengo la misma energía que antes, pero verlo me da fuerza para ver cómo le hago, eso sí”.

Ambos viven del sueldo de su esposo quien trabaja como ayudante de albañil, lo cual a veces complica conseguir el sustento del día a día, pero tiene esperanza de poder cumplir algunos de los deseos de su hijo para esta Navidad.

“Sí hay carencia, la verdad que sí. A veces batallamos con la despensa, no tenemos cobijas buenas, ni ropa para que use el niño, la que tiene la verdad ya está viejita, pero ahí vamos viendo cómo le hacemos. Yo espero al menos la pelota y los carritos conseguirle”, expresó.

Su deseo para esta Navidad no es algo material: Poder registrar al menor de edad para que en febrero pudiese entrar a la escuela, ya que no ha podido completar el trámite por no contar con el aviso de nacimiento.

“Mi hija, su mamá, tiene el aviso de nacimiento por eso no lo he registrado, pero me gustaría hacerlo para que en febrero entre al kínder, ese es mi deseo, porque lo único que quiero dejarle al niño es que estudie”, manifestó.

Para ayudar a Elizabeth y Dylan, pueden acudir a su domicilio en calle La Palma de la colonia Real del Carmen, o bien llamar a su teléfono 66 24 17 67 00.