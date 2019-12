Cobertón Navideño: Le "duele" el frío a Miguel Ángel

HERMOSILLO, Sonora.- La vida de Miguel Ángel Romero cambió hace tres meses cuando le diagnosticaron una hernia en la columna, pues desde entonces su calidad de vida ha disminuido porque dejó de trabajar y ahora se apoya con una silla de ruedas para trasladarse.

El deseo por ser como era antes es algo anhelado para el hombre de 57 años de edad, a quien se le puede ver en su casa con una mirada triste porque estaba acostumbrado a trabajar todos los días, ganar su dinero y no batallar tanto por los gastos de su casa, y ahora solamente ve los días pasar.

Miguel Ángel Romero vive con una hermana, y ahora es ella la que mantiene la casa. A pesar de las adversidades, Miguel puede decir que tiene buenos amigos porque de vez en cuando le ayudan económicamente.

"Yo era carnicero, trabaja en el Mercado del Centro y todos los días ya estaba muy temprano allá, me gustaba lo que hacía porque todo el día estaba ocupado y ganaba mi dinerito pero ahora con este problema pues ya no puedo", contó.

Se pospone la cirugía

Las esperanzas de volver a caminar se fueron como agua entre los dedos para Miguel Ángel porque una cirugía que tenía programada hace unos días no se realizó, por cuestiones ajenas a él, y ahora tienen que esperar más tiempo.

"Después de un año de ir y venir con los médicos me habían dicho que me operarían en el IMSS de Ciudad Obregón, llevé todos los papeles, a los donadores de sangre, todo y resultó que no me pudieron hacer la cirugía.

"Dios sabe por qué hace las cosas, lo único que quiero es poder caminar otra vez para trabajar y pagar todo lo que debemos de agua, luz y predial y no estar batallando tanto", manifestó.

En esta época Miguel Ángel y su hermana pasan frío, ya que las ventanas de su casa no tienen cristal y las tapan con hule o con lo que tengan, pues en las noches el aire helado les cala hasta los huesos, algo que es un tanto doloroso para él.

Si gusta apoyarlo puede visitarlo en su casa, la cual se ubica sobre la calle Mina No. 229, entre calle Del Sapo y Calachada, en la colonia Las Pilas, donde puede acudir a donar cobijas nuevas o usadas, o bien, dejarlas en cualquiera de las oficinas de EL IMPARCIAL y participar en el Cobertón 2019.