Cobertón Navideño: "En la noche es cuando más la sufrimos"

HERMOSILLO, Sonora.- A pocos días de la Navidad, Ramona García Amparano, residente de la invasión Guayacán, Segunda Etapa, al final de la calle Tres y Francisco I. Madero, no espera nada para ese día y piensa que solo un milagro podría ayudarle, ya que son varias las Nochebuenas que la pasan sin nada.

"Nosotros ya ni nos ilusionamos con la Navidad porque no tenemos ni para un regalo para los niños, no tenemos para hacer cena ni nada. Tengo cinco hijos y les digo que ellos celebren con sus otras familias,de plano nosotros no podemos hacer nada", dijo.

La mujer, de 64 años, es abuela de Leslie Ximena, de 5 años y de Julio Alonso, de 10, a quienes cuida desde que nacieron en compañía de su esposo, de 72 años, porque la madre de los niños es madre soltera y tiene que trabajar.

Se cuela el aire frío

"Cuando fue la Serie del Caribe aquí en Hermosillo nos vendieron unas pacas de lonas que sobraron de los puestos y los anuncios que ponían y con eso empezamos un cuartito", platicó.

"En la noche es cuando más la sufrimos porque casi no tenemos cobijas.

"Mi esposo es albañil, pero ya está muy mayor y gracias a Dios agarró trabajo con un ingeniero que le da seguro, porque sufre mucho de las articulaciones", agregó.

EL IMPARCIAL y Lai lo invitan a participar en el Cobertón 2019 y donar cobijas nuevas o en buen estado, que les serán entregadas en nombre de usted a familias necesitadas comoRamona García.

Para hacer este donativo puede acudir a las oficinas de esta Casa Editorial,en Sufragio Efectivo y Mina, número 71, colonia Centro, o al teléfono (662) 2594700.

Si desea ayudar a la familia de forma directa puede marcar al tel. 6624017682.