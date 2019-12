Cobertón Navideño: "Ella siente mucho frío siempre"

HERMOSILLO, Sonora.- Un matrimonio de la tercera edad busca apoyo de la ciudadanía para tener cobijo durante este invierno, ya que por sus enfermedades ninguno puede trabajar y dependen totalmente del apoyo del programa “70 y más”.



Ramón García y Guadalupe Álvarez, de 75 y 60 respectivamente, años viven en la colonia La Matanza desde hace dos años gracias a que el hermano de ella les prestó su casa, pero aún con eso sobrevivir no ha sido nada fácil, ya que la falta de recurso les afecta a diario.



“Yo no más tengo el apoyo de los ‘70 y más’ y el hermano de ella corre con alguno de nuestros gastos, pero a veces también batalla, no tiene para todo y sí está difícil porque mi señora está malita, le hacen hemodiálisis”, explicó García Valencia.



Con las bajas temperaturas Narcisa ya ha presentado dos ataques de asma, cuestión que preocupa mucho a su esposo, ya que teme que pueda complicarse su salud hasta llegar a una pulmonía.



“Ella siente mucho frío siempre, a veces siento que puede tener temperatura porque le hace daño el catéter por donde le dan tratamiento y en los últimos días le han dado así como ataques de asma, se ahoga y me da miedo que Dios guarde le vaya a dar una pulmonía”, expresó preocupado.



Ambos solicitan al menos tres cobertores para hacer frente a las bajas temperaturas, además de despensa y ropa de invierno para ambos.



Si quiere ayudar a la pareja, puede acudir con el apoyo a la calle Nicaragua #52, de la colonia La Matanza, o traer su donativo a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina #71, de la colonia Centro.