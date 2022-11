Cobertón Navideño El Imparcial: Rafael enfrenta la adversidad con buen ánimo

HERMOSILLO, Sonora.- La diabetes le cambió la vida a Rafael Mata Ayala, pero no le robó sus ganas de vivir pues a pesar de que le retiraron cuatro dedos del pie izquierdo y tener que moverse en una silla de ruedas, sigue en la lucha para salir adelante con una sonrisa en su rostro.

El vecino de la colonia San Luis trabaja en la reparación de motores eléctricos de lavadoras y abanicos, porque la pensión que recibe no le alcanza para pagar servicios, comprar alimentos y medicamentos.

El hombre de 70 años de edad, quien vive solo, puede pagar sus gastos de alimentación, pero en ocasiones tiene que eliminar uno o hasta los tres alimentos del día porque debe pagar agua o luz.

Hay veces que estoy desahogado de dinero porque me cae trabajo y puedo comprarme una torta para comer o también llegan mis hijos y me traen algo”

SUS HIJOS LO APOYAN

“También llegan mis hijos y se quedan conmigo, uno de ellos me hace curaciones en el pie, pero también hay ocasiones que como un día o a veces ni uno”, comentó.

Decidí abrazar a la diabetes, tomarla como un familiar o un amigo”, expuso, “hay que apapacharla para hacer esto más llevadero, llevarla tranquilo”.

“No me voy a rendir porque quiero seguir vivo, tengo cinco hijos, no viven conmigo pero sí me visitan, no me siento solo”, aseguró.

Además de alimento, requiere cobijas para cubrirse del frío.

Quienes deseen unirse a esta labor pueden acudir con su donativo en especie, etiquetado para quién va dirigido, a las instalaciones de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina, en la colonia Centro.