Cobertón Navideño El Imparcial: María Jesús y su hija trabajan con dedicación, pero aún así no les alcanza

HERMOSILLO, Sonora.- María Jesús Duarte es una de las tantas mujeres que tienen que trabajar para salir adelante, por eso vende tortillas hechas a mano en su pueblo natal, San Bartolo, en la zona rural Oriente de Hermosillo.

La mujer, de 58 años de edad, vive con su hija Carolina y su nieta de 7 años, en una pequeña casita ubicada en el ejido que colinda con las localidades Mesa del Seri y El Realito.

Para María Jesús, la vida se le ha hecho un poco difícil, pues ella y su hija se mantienen con el poco sueldo que gana como trabajadora de limpieza en Hermosillo, mientras que ella hace tortillas de harina para vender en su comunidad.

“Pues vivimos de como podemos, porque mi hija trabaja en Hermosillo, en la limpieza y yo pues le ayudo con las tortillas”, dijo, “invierto nomás en el material porque las hago a leña y así a mano, sin maquinita, me salen muy buenas y a la gente les gusta”.

Debido a que el sueldo de su hija apenas les alcanza, María Jesús comentó que tal vez esta Nochebuena no la pasen tan bien, porque aún no saben si tendrán qué hacer de cenar como en años anteriores, ya que los precios están bastante elevados.

Todo está muy caro, todo sube, menos los sueldos. La verdad, no tenemos planeado aún nada, ojalá que tuviéramos para unos tamalitos, pero como están las cosas. Apenas y tenemos cobijas para taparnos del frío, no sabemos qué va a pasar”

María Jesús explicó que el techo de su casa es de lámina, pero en el invierno sufren por las bajas temperaturas porque se pone muy helado, y tienen cobijas para cubrirse, pero son muy delgadas y tienen varios años con ellas.

La abuelita destacó que aún así tratan de ser felices, pues no quieren que su nieta tenga una Navidad triste por la falta de dinero y espera que un milagro ocurra para que puedan disfrutar de esta temporada decembrina sin preocupaciones y en calidez.

Yo lo único que pediría es algún juguete para mi nieta, una muñeca y unas cobijitas para taparnos. No te voy a decir que no tenemos porque no es así, pero sí están muy viejitas y no saben cómo se pone el frío para acá, apenas no empieza lo bueno”, externó.