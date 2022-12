Cobertón Navideño El Imparcial: Incendio arrasa con todo en el hogar de Alondra

HERMOSILLO, Sonora.- El fuego generado por un incendio de su vivienda arrasó con las pertenencias de Alondra Isabel Mota Mendoza y su familia, y sólo les quedó la ropa que traían puesta; hoy necesitan de la ayuda de la comunidad, pues apenas tienen dos cobijas para cubrirse del frío.

La joven madre, de 24 años de edad, platicó que trabaja como lavaplatos en un restaurante de la ciudad y alrededor de las 03:30 horas de ese mismo lunes había llegado de trabajar y se le olvidó apagar una veladora que tenía en un altar dedicado a uno de sus familiares.

Se quedó una veladora prendida. Yo llegué de mi trabajo a las 03:30 de la mañana y me acosté a dormir. Tenía el sueño profundo porque llegué muy cansada y no sé qué pasó, pero algo me hizo que me levantara y en eso veo que el fuego estaba alto.

“Me levanté y levanté a mi esposo, y le digo: ‘Hay lumbre’, y él quiso salir, pero ya no pudo, porque estaba todo quemado, había mucho humo, no hallábamos cómo salir hasta que me dijo: ‘Sal por la ventana’, pero yo ya estaba lista para saltar”, relató.

“Si no me hubiera despertado o con cinco minutos que hubiéramos dormido más, no hubiéramos podido salir a tiempo, quién sabe lo que hubiera pasado”, expresó.

En la casa sólo estaban Alondra y su esposo Ignacio Silverio, de 23 años, pues la hija de ambos, Ximena Milady, de 7, esa noche durmió en la casa de su suegra.

LO PERDIERON TODO

Con el sueldo que obtiene Ignacio, como ayudante de albañil, y Alondra, como lavalozas, apenas les alcanza y no han podido recuperar casi nada, ya que el incidente ocurrió hace tres días.

También se le quemó la mochila a mi niña y los útiles. Ayer tuve que mandarla así a la escuela y me dice: ‘Mamá, ¿los niños no se burlarán de mí?’. No, le dije, los niños no se burlarán, porque no llevaba ni cuadernos, pero le avisé a la maestra lo que pasó”, comentó Alondra.

Entre las necesidades primordiales para la familia Tecson Mota se encuentran la falta de cobijas o cobertores, pues sólo tienen dos para cubrirse los tres del frío, además de ropa (verano e invierno), calzado, materiales de limpieza, muebles, alimentos, entre otros.

Si desea apoyar a la familia de Alondra puede traer su donativo etiquetado a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicado en Sufragio Efectivo y Mina #71, en la colonia Centro.