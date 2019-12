Cobertón Navideño: Dolores perdió varios de sus suéteres y solo tiene 2 cobijas gastadas

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de la necesidad y la falta de recursos, Dolores Lugo, de 63 años de edad, trata siempre de sonreír y saludar a quienes pasan enfrente de su casa, ya que para ella la educación es lo más importante.



“Para mí todos los días son buenos, no me gusta estar triste, si amanecimos otro día ya es ganancia, gracias a Dios”, expresó Lolita, como le gusta que la llamen, mientras reía.



Uno de sus pasatiempos favoritos es recordar cómo era Hermosillo cuando estaba joven, ya que no estaba tan poblado, todos podían hablar entre ellos y a su parecer, ‘la juventud no estaba tan perdida’.



“Antes estaba todo diferente, era más fácil porque todos te saludaban bien, podíamos platicar con quien sea y la ‘chamacada’ era educada, pero ahora la juventud no tiene valores, no saluda. Aparte todo está más caro e hicieron tiendas bien grandotas que ni las usamos” externó.



Por eso, Lolita aseguró disfrutar mucho vivir en La Matanza, ya que fue la colonia donde creció y siente que por esa zona no han cambiado tanto las cosas. La gente la conoce y apoya cuando pueden.



“Yo no trabajo y mis hijos tienen ya su vida, entonces no siempre pueden venir a traerme algo. Vivo de lo que hago de tortillas, que es como kilo y medio diario, son poquitas pero lo que salga, porque si hago más me canso”, contó.

“Pero siempre hay quien me brinde un taco gracias a Dios, ahí poco a poquito uno va saliendo adelante, no más hay que encomendarse”, expresó optimista.Entre las necesidades que tiene doña Lolita la más grande es la de las cobijas y ropa para el frío, ya que perdió varios de los suéteres que tenía y no tiene más que dos cobijas muy viejas.Si quiere apoyar a Lolita puede acudir a su domicilio en la calle Nicaragua #30 o bien dejar el apoyo en las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina #71, de la colonia Centro.