Cobertón Navideño: Abuelito pide regalos de Navidad

HERMOSILLO, Sonora.- La Navidad no es sólo para recibir regalos sino aprender a dar lo que otros necesitan, y este es el caso de don Jesús Córdova.



El abuelito, de 72 años de edad, residente de la colonia Amapolas, sueña con tener como regalo una despensa y cobertores para él y su esposa Sarita, quien está enferma.



Con una lesión en la rodilla, el hombre de la tercera edad se ve obligado a pedir dádivas en la calle Salamanca de la colonia Amapolas.



Recuerda que cuando era joven se desempeñaba como cargador en El Molino, vendedor de verduras y de figuras de barro, así como al oficio de albañilería, pero debido a la lesión le es imposible continuar en estos trabajos.



Es por eso que don Jesús pide a la ciudadanía su apoyo para tener alimento y cobijas, ya que tanto él como Sarita comen sólo una vez al día.



“Me gustaría tener una despensita porque con la comida es con lo que más batallo, y si es posible unas cobijitas para este frío”, expresó.



“Lo que también necesito son unas láminas para mi techito porque está todo agujerado”, agregó.

Necesita médico



Sarita, la esposa de don Jesús, de 70 años de edad, se encuentra enferma desde hace varios días, lo cual lo tiene preocupado.



“Tiene dos semanas con un resfriado y tos muy fea mi muchachita, yo quisiera ver si la pueden llevar con un doctor porque no he sacado el dinero para poder moverla y para que no se me ponga más mala”, rogó.