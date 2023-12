Cobertón El Imparcial 2023: “Me conformo con tener aunque sea dos cobijas”, dice Ismael

HERMOSILLO, Sonora.- Para Ismael Enrique Martínez Guzmán el invierno “pega” más fuerte, pues no cuenta con cobijas que le ayuden a sobrellevar las bajas temperaturas.

De acuerdo con su testimonio, su pierna derecha fue amputada debido a complicaciones por la diabetes, por lo que depende de la gentileza de las personas para poder tener sustento.

Me despierto a las 9 o 10 de la mañana y salgo a la esquina de una tortillería y ahí me quedo porque me ofrece desayuno una señora”, relató, “ahí tengo guardada la insulina que es la que me pongo, ya después me voy a la esquina y consigo lo que alcanzo sacar”.