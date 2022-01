Cindya decidió no quedarse encerrada y emprendió su negocio elaborando casas ecológicas para gatos

HERMOSILLO, Sonora.- Con casas para gato ecológicas emprendió su negocio “Cats & Crafts” hace más de cuatro años cuando decidió no quedarse encerrada en su hogar después de ser recortada de su empleo al perder uno de sus oídos.

Cindya Carreón Olivas tiene ahora sus productos en una tienda ecológica donde espera ser reconocida y que su negocio se vuelva más grande para dar un paso más adelante al vender en tiendas de mascotas.

Andaba mareada todo el tiempo y no podía trabajar en ningún lugar, una vez me fui con mi mamá al monte solo a ver, fue la primera vez que salí de mi casa después de lo que pasó y me encontré tubos de pvc, madera, cosas así tiradas”, recuerda.

Juntó el material para reciclar fabricó tres casitas para gatos, relata que con mucha vergüenza las mostró a dos de sus mejores amigas, pero como aún no era común en la ciudad a las personas les extrañaba.

La joven de 29 años de edad aprendió por su cuenta con una caladora y un taladro que le obsequiaron su tío y su padre, cuenta que con su ingenio y la práctica fue afinando los detalles que vuelven sus productos especiales.

A como pude empecé, la madera la consigo casi de residuos que las personas tiran o ya no utilizan, pero la trabajo para que se vea bien, la lijo, la corto y depende del estado a veces la pinto, donde sea me pongo a cortar y clavar”, indica.

La utilidad y la aceptación que con el tiempo tuvo su negocio, comenta que le comenzó a ofrecer las suficientes ganancias para mantener a sus mascotas sanas y bien alimentadas.

Con el crecimiento exponencial de su pequeña empresa explica que puede ofrecer a sus cuatro gatos y tres perritos adoptados productos como arena, croquetas y todo lo que necesitan para el día.

Siento que se me sale un poco de las manos porque sí me gustaría dedicarme 100% a eso, pero tengo cosas que pagar entonces no puedo y sí, aún me siguen dando nervios cada que entrego una casita de gato”, expresa.