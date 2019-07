Cimarrones van de gira a Querétaro

Después de tres semanas de pretemporada al mando de sus pupilos de cara al inicio del Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX, el director técnico de Cimarrones de Sonora, Isaac Morales, está convencido del potencial del plantel que tendrá a su disposición en cancha.



El estratega estará en su segundo semestre al mando de los "cornudos", en el que además de liga el club competirá en la Copa MX, torneo en la que compartirá grupo con Puebla y Monarcas.



El club sonorense viajará hoy a la ciudad de Querétaro para su gira de pretemporada de 10 días, en la cual disputará cuatro compromisos amistosos ante León Sub 20, Celaya, Tampico Madero y el primer equipo de Gallos Blancos.



"Me ha gustado mucho lo que llegó en cuanto a los jugadores. Jugador que llega a Cimarrones es escogido con bisturí, es observado desde hace tiempo, con el perfil que hoy el club requiere y que va ser de fácil adaptación para lo que pretendemos en este torneo.



"No nos gusta tener plantillas de más de 25 jugadores porque muchas veces existe una competencia desmedida. Por tal motivo tenemos un plantel basto para ambas competencias y que las lesiones no nos peguen como el torneo pasado. Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y con ese plantel estoy seguro que vamos a competir", detalló.



El primer duelo en tierras queretanas como parte de la pretemporada será mañana en contra de la filial de Sub 20 del equipo de León en el Centro Deportiva La Loma, a la disposición de 28 jugadores que harán el viaje.