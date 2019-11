Cimarrones sin invitación para la "Fiesta Grande" del Ascenso MX

CANCÚN, Quintana Roo.- El cuadro sonorense tuvo el destino en sus propias manos para avanzar a la liguilla y sucumbió en la cancha del Andrés Quintana Roo, tras caer por 2-0 en contra del Atlante por la fecha 13 del Torneo Apertura 2019.

La victoria que hubiera colocado a los ‘cornudos’ en la siguiente instancia no se concretó, ni siquiera el gol, y que en contraste derivó en la tercera derrota al hilo para cerrar el campeonato.

El conjunto que dirige Isaac Morales caminó de más a menos en la liga, terminando su participación con una seguidilla de cuatro partidos sin ganar y con apenas un solo en ese lapso, que concluyó en su eliminación y sin ‘Fiesta Grande’ por primera vez en tres torneos.

Antes del par de anotaciones de los locales, el equipo sonorense avisó en dos ocasiones, siendo la más claras en el arco rival, con disparos de Pablo Gómez que se estrellaron en el travesaño.

Fue hasta al 80’ de tiempo corrido cuando cayó el primer tanto: a pase de Irving Zurita dentro del área, este cedió a Omar Islas que con un amague quedó frente a la portería y definió a la altura del manchón penal.

El 2-0 que sepultó toda esperanza de la visita en el campeonato se presentó cuatro minutos, gracias a un tiro de esquina que logró rematar de cabeza contundentemente

Sebastian Sosa y que puso cifras definitivas en las acciones.

Después de sus trece compromisos jugados, Cimarrones de Sonora amaneció hoy en el noveno lugar de la clasificación con sus 17 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, tres de ellas en los últimos cuatro juegos; además, de finalizar empatada como la peor ofensiva del torneo con solo 10 goles anotados.



ES BUENO SABER…

La última vez que Cimarrones de Sonora no pudo avanzar a la liguilla fue en el pasado Torneo Clausura 2018, cuando terminaron con catorce unidades en el penúltimo sitio de la tabla.



TORNEO LIGUILLA

Apertura 2019 NO

Clausura 2019 SÍ

Apertura 2018 SÍ

Clausura 2018 NO

Apertura 2017 NO

Clausura 2017 SÍ

Apertura 2016 SÍ

Clausura 2016 NO

Apertura 2015 NO