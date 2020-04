Cimarrones quieren a la afición de regreso

HERMOSILLO, Sonora.- Ya han sido tres los estudios que Cimarrones de Sonora ha realizado para llevar más aficionados al estadio y se seguirán haciendo, aseguró el presidente del equipo, Juan Pablo Rojo.



Mediante la plataforma Zoom, el dirigente de la directiva sonorense ofreció rueda de prensa y mencionó que siguen buscando estrategias para que la gente se acerque al Héroe de Nacozari, y sobre todo buscan que los juegos regresen a los viernes.



“Es un tema central y es un tema en el que el equipo se ha enfocado a resolver porque nosotros lo vemos como una situación anómala en cuestión de la liga, anómala en cuestión de resultados que se han tenido recientemente y también anómala porque el equipo no ha jugado tan mal en casa, sacando los últimos dos juegos.



“Creemos que el equipo da un espectáculo, que puede jugar bien y sí entretiene, pero hay aspectos alrededor que no estamos logrando atender para llevar a la gente al estadio. ¿Que si estoy considerando llevar los juegos al viernes? Sin duda alguna”, comentó.



El tema de un equipo de puros mexicanos, adelantó, está a punto de terminar pues aceptó que se buscarán tres o cuatro extranjeros para venir a apuntalar a la base nacional.



“Tampoco se va a tratar de nueve u ocho extranjeros, pero sí nos vamos a permitir tres o cuatro en ciertas posiciones que tengamos una evidencia particular de que hay un diferencial de talento y capacidades con el talento local que tenemos”, aseguró.



Además, fijó su postura en cuanto a la posible transformación de liga de ascenso a liga de desarrollo, donde, aseveró, él vería bien un esquema híbrido entre una cosa y otra.



“Un esquema híbrido es por donde yo me partiría, donde se pueda tener un apoyo como se habla en la liga de desarrollo y un esquema donde se pueda tener el ascenso deportivo, que creo que es lo más importante, porque si no lo tenemos, el aficionado lo sufre y lo sufre mucho”, explicó.