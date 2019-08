Cimarrones obligados a ganar: García Sancho

HERMOSILLO, Sonora.- La obligación de Cimarrones de Sonora en cada partido en casa es obtener los tres puntos, aseguró el defensa central Juan Carlos García Sancho, de cara al debut en Copa MX en contra de Morelia.



Luego de un arranque de cuatro puntos en dos fechas en liga, ahora los "cornudos" recibirán hoy al cuadro michoacano en su primer compromiso del certamen copero.



García Sancho Orozco ha disputado los 180 minutos de los dos partidos disputados de Cimarrones en el Apertura 2019, colaborando en la defensa para no permitir una sola anotación.



"Es importante en todos los juegos de local el salir a jugarlos cómo se jugaron el pasado jueves, ya que es importante ganar todos los juegos aquí. O no dejar ir puntos. Hay que hacer pesar la cancha.



"Va ser un partido importante, va ser un rival complicado porque es de Primera División, pero nosotros nos vamos a parar igual ante cualquier rival. Morelia viene por los tres puntos, pero no nos vamos a dejar", señaló.



A sus 24 años de edad, el defensa central cuenta con experiencia en Liga MX, así como en el circuito de plata.



"Me gusta dar buen ejemplo, así como yo también aprendo de ellos, cómo yo aprendí cuando era más chico con los de más experiencia", declaró.