Cierran bulevares taxistas de distintas plataformas

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir una mesa de diálogo con la autoridad competente, ponerle un alto a los decomisos de vehículos y la entrega inmediata de uno de ellos, un grupo de empleados de las distintas plataformas de servicio de alquiler, entre ellos Uber, Didi y Welo Taxi, bloquearon el paso vehicular en el cruce de Luis Encinas y Solidaridad.



Alrededor de las 11:00 horas de ayer, alrededor de 100 personas se reunieron en el lugar antes mencionado y se manifestaron para exigir que la problemática que tienen con las empresas se arreglen de una vez por todas, ya que los más afectados son los propietarios y conductores.



"En la mañana tuvimos el decomiso de un vehículo y pues los compañeros decidieron hacer esta manifestación exigiendo que paren los decomisos y que regresen el vehículo que tienen en su poder y sin la multa de 42 mil 500 pesos, por trabajar sin permiso.



"No había habido oportunidad de que el director (de Transporte) nos atendiera, entonces ahora que ya abrieron esta puerta, también vamos a ver lo de los demás vehículos detenidos", destacó Sarahí Aguilar, una de las participantes del movimiento.



LES RESPONDEN



Daniel Ocobachi, delegado del Transporte en Hermosillo, llegó al lugar donde se encontraba el contingente para mediar con los afectados y tratar de llegar a un acuerdo y culpa a la empresa Uber de no haber respetados los lineamientos que se plantearon desde hace tres años.



"Desde 2016 que llegó Uber aquí a Hermosillo, llegó con un plan de instalarse aquí con su aplicación, respetando ciertas condiciones y la primera fue la de pago en efectivo. Se hizo un decreto para que la empresa se registrara y no se registró.