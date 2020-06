Cierra una puerta, pero no renuncia a sus sueños

HERMOSILLO, Sonora.- Cerrar el negocio que con tanto esfuerzo puso hace cuatro años le causó una profunda tristeza a Eva Denisse Ramírez Soto.



Su anhelo de salir adelante la llevó a montar su propio salón de belleza, el cual en poco tiempo se convirtió en una escuela de peinado y maquillaje, pero su dueña tuvo que cerrar sus puertas debido a la pandemia.



“El salón era un lugar donde impartía más que nada clases de automaquillaje, se acondicionó para eso, para dar clases, pero aparte tenía un cuarto contiguo para que mis hijos estuvieran ahí y no descuidarlos.



“Era el lugar perfecto porque mis alumnas también lo aprovechaban y llevaban a sus hijos y ahí estábamos trabajando y la verdad fue muy difícil cerrarlo porque era mi todo”, contó.

Denisse Ramírez llevaba cuatro meses pagando renta y sin trabajar.



“Sin atender a nadie en el local y pagar la renta, el agua y la luz fue muy difícil, la verdad no se puede sin generar ingresos (...) sentí que se estaba muriendo un sueño, fue algo que empecé con anhelo y le puse todo mi corazón.

“Lloré mucho cuando cerré el salón porque yo empecé, junto a mi papá, a arreglar las paredes del salón, le pusimos piso, muebles... y empezar a sacar todo la verdad dolió mucho mucho”, reconoció.

Aunque todo se tornaba gris para Denisse, la inquietud de crecer está ahí y ya comenzó otro negocio: Vender maquillaje por catálogo y fajas para mujer.



“Dije: Se muere un sueño, pero levanto otro. Lloré porque me dolió el cierre de mi salón pero levanté el pañuelo con este nuevo sueño, esperemos que me vaya bien con eso”, dijo.



Un sueño se disolvió para Denisse, quien no descarta en un futuro, cuando la pandemia por el Covid-19 lo permita, volver a abrir su salón.



LAS OTRAS VÍCTIMAS DEL COVID

“Con el salón no solamente me estaba empoderando yo como mujer sino que le ayudaba a otras mujeres para que desarrollaran su talento... siento que no sólo murió mi sueño, sino el de mis alumnas”.

También extraña a sus alumnas, pero Eva Denisse Ramírez Soto no se da por vencida y ya empezó a buscar otras opciones de ingresos.Especial