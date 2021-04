Ciclistas piden respetar confibicis

HERMOSILLO.- Ante la controversia que generó en redes sociales la colocación de los confibicis de concreto en la ciclovía de la calle Rosales, ciclistas de Hermosillo hicieron un llamado a respetarla y reducir los límites de velocidad en la zona.

Sebastián Gaxiola, integrante de Cultura Bike, expresó que estos confibicis que anteriormente eran de caucho no eran respetados por automovilistas y ahora que son de concreto, dejó ver esta falta de respeto, pues al menos tres vehículos han resultado dañados al intentar cruzarlos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se han presentado tres incidentes desde que se colocaron y es por falta de precaución, lo ideal es que se respetaran. Los comentarios que hemos visto en este debate que se creó en redes es que no conocen la realidad que vivimos los ciclistas”, expuso.

LOS ANTERIORES

Los confibicis fueron colocados por el Ayuntamiento, mencionó, además hubo reuniones previas con arquitectos y ciclistas sobre la ubicación y el material utilizado.

Anteriormente los confibicis sólo estaban en uno de los dos lados y eran de caucho, pero debido a que los automovilistas los pasaban como topes, se fueron desgastando y con este material, de concreto, obliga a respetar la ciclovía.

Sebastián mencionó que esta es la primera ciclovía que se delimita de esta forma, pero en este punto es necesario también pacificar la zona, pues debería reducirse los límites de velocidad a una zona escolar, ya que se encuentra la Universidad de Sonora la primaria Alberto Gutiérrez.

“Según lo que dice la Ley de Tránsito es una zona escolar y si se trata de poner orden, pues empecemos por ahí y respetemos la Ley de Tránsito, el límite de velocidad sería de 20 kilómetros por hora y así se evitarían estos incidentes”, expresó.

Ciclistas piden se respete además del ciclocarril, la velocidad.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

¿SON ILEGALES?

Entre los comentarios en redes sociales de quienes se manifestaron en contra de estos confibicis, destacaban los que señalaban que estos eran ilegales, pues pudieran ocasionar un accidente mayor.

El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras, señaló que no pueden ser ilegales, pues el Municipio es el dueño de las vialidades y si se determina que son del material adecuado, no ha bría ningún inconveniente.

“Ilegales no son porque el dueño de las calles es el Municipio, lo que pudiera resultar es que no sean apropiados y no reúnan los requisitos necesarios para la vialidad y que esto esté generando un problema a los conductores, porque al momento de hacer contacto se genera un desperfecto en los vehículos”, dijo.

¿MATERIAL ADECUADO?

Para ello se tendrían que buscar la forma más técnica, con expertos en vialidades para ver si el material es el más adecuado.

“En mi opinión tendría que analizarse por ingenieros especializados en vialidades si ese tipo de objetos que se colocaron sobre la carpeta vial, cumple con las especificaciones técnicas de que no se genere un riesgo, eso se debe consultar”, expresó.

Si se determina que no cumplen con las especificaciones técnicas porque los materiales no son los apropiados, indicó, el Ayuntamiento tendría queresarcir los daños a los vehículos dañados.