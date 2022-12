Choferes de Hermosillo hablan sobre acoso en sus unidades

HERMOSILLO, Sonora.- Los choferes del servicio de transporte en Hermosillo señalaron que no es frecuente presenciar casos de acoso sexual dentro de las unidades pero aseguraron que reaccionarían de ser testigos de una situación así.

Inés Yáñez Lara, quien lleva un año trabajando como conductora y actualmente maneja la línea 16 Reforma, indicó que ella no ha presenciado ese tipo de casos, pero conoce compañeros que sí.

Lo que se hace en ese tipo de situaciones es primero proteger a la chava, pedirle al usuario que está actuando de esa manera pues que se baje”, declaró, “ojalá la misma gente se solidarice conmigo (si sucediera una instancia de acoso) y me ayude, más a mí que soy mujer”.

Choferes hablan sobre acoso en sus unidades

La mañana de este lunes, un conductor de la línea 19 del transporte público, detuvo a un pasajero que realizaba tocamientos indebidos a una usuaria impidiendo que bajara de la unidad mientras llegaba apoyo de la Policía Municipal.

De acuerdo con la conductora, los camiones tienen cámaras, por lo que se pueden apoyar con eso para atender el incidente, además se procura llamar al 911 o detener a alguna patrulla para proceder.

También hay que avisarle a la empresa lo que está pasando, a monitoreo, para que apunten la hora y chequen las cámaras y puedan ver quién era la persona (que realizaba el acoso)”, recalcó.

Casos de acoso en unidades se reportan entre compañeros

El conductor Ramsés Sauceda Torres, quien ha trabajado por siete meses en la línea 17 Express, mencionó que no ha sido testigo de casos de acoso sexual al mando de la unidad, pero se informa de los casos por medio de sus compañeros.

“Tenemos un grupo de WhatsApp y de ahí nos hemos enterado, pero un caso así no me ha tocado gracias a Dios, yo me he enterado de dos casos”, explicó, “pero igual estamos para servirles a los usuarios”.

De acuerdo con Sauceda Torres, en ese tipo de situaciones se detiene el camión y se le habla a una patrulla; los choferes no confrontan físicamente a la persona, pues podrían resultar afectados, por lo que se solo se procura que el responsable no se escape.