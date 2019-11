Chofer habló para decirle que tuvo un accidente, a los minutos murió

HERMOSILLO, Sonora.- Un hombre de entre 60 y 67 años de edad, identificado como Pompeyo, perdió la vida tras participar en un accidente vehicular ocurrido en la mañana de ayer, en el tramo carretero Hermosillo-Guaymas; dos personas más resultaron lesionadas.

De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, eran alrededor de las 10:00 horas cuando se registró un choque-volcadura, a la altura del kilómetro 231 de la carretera federal México 15.

Un hombre que se encontraba en el lugar, quien dijo ser el administrador de la empresa en la que laboraba Pompeyo como operador de camión de carga, indicó que en la hora antes mencionada recibió una llamada de su empleado, quien le informó que se había accidentado.

Detalló que el hombre se dirigía de Hermosillo con destino a Navojoa, en un camión de carga, color blanco, el cual portaba caja, pero esta se encontraba vacía.

"Él me llamó y me dijo que había tenido un accidente, por eso se me hace muy raro todo. Luego al rato le volví a marcar y no me contestaba, hasta que me contestó otra persona y me dijo que el dueño del celular estaba muerto.

"Yo me sorprendí porque dije: ‘Pero cómo, si acabo de hablar con él’, porque nunca me explicó lo que había pasado, sólo que se había accidentado y después ya supe que se había muerto, se escuchaba bien en el celular", externó.

Se presume que el camión manejado por Pompeyo circulaba de Norte a Sur, sobre la carretera rumbo a Guaymas, cuando en algún momento se impactó o fue impactado por una grúa, la cual era abordada por dos hombres de quienes se desconocen sus datos generales.

El choque provocó que ambas unidades se salieran del camino hacia la derecha y cayeran en el canal central de la carretera; ambas se volcaron hacia su costado izquierdo, pero sólo los pasajeros de la grúa salieron con vida.

Se desconoce las heridas que sufrieron los involucrados, ya que fueron trasladados por paramédicos de Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica especializada.

El cuerpo de Pompeyo fue levantado por el Servicio médico Forense y serán las autoridades investigadoras quienes determinen las causas del deceso y realicen el deslinde de responsabilidades.