Chávez ya piensa en París 2024

HERMOSILLO, Sonora.- Ya la mira está puesta en Paris 2024, pero eso no quita que Miguel Chávez Pasos se mantenga trabajando desde su casa para mantener la forma física y mantenerse como un habitual en la selección nacional de volibol.



El hermosillense que juega para la Universidad Autónoma de Nuevo León confirmó que ya sus planes están en la ciudad francesa, pues para Tokio las cosas no salieron bien el combinado mexicano.



“Estamos fuera de Tokio 2020 y ahora lo que sigue es sacar los futuros compromisos y pensar en París 2024, un nuevo proceso y una renovación, estoy joven, voy a cumplir apenas

24 años y me siento bien para buscar unos Juegos Olímpicos.



“Porque me quedó la espinita clavada de Río 2016 porque estuve ahí en la pelea y la inexperiencia me ganó y me quedé a un paso, entonces también tengo en mi vida esa meta de Olímpicos”, comentó.



La Federación Mexicana de Volibol planea el renovar la plantilla del equipo azteca y Miguel tiene ganas de estar ahí, por lo que su trabajo está enfocado en mantenerse en la línea de los jugadores que son llamados a las concentraciones del cuadro verde.



“Van a ir, poco a poco, renovando el equipo, porque la idea que traen es empezar a convocar nueva gente, buscar en nuevos horizontes para ir por nuevas metas, hay mucho talento el México, no somos muy altos pero hay buenos elementos, y quiero estar en todo ese proceso”, aseguró.