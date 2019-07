Chatarra el 80% de los autos que se quemaron en el incendio del corralón

HERMOSILLO, Sonora.- Después de tres semanas de haberse incendiado el depósito vehicular ubicado en la colonia Las Minitas, fueron entregados los resultados del peritaje los cuales apuntan que el siniestro fue provocado, señaló Daniel Sánchez González.



El Oficial Mayor indicó que hasta el momento desconocen la identidad de la o las personas involucradas en este hecho, ocurrido el pasado 12 de junio, en el que más de 300 vehículos se incendiaron.



"La mayoría era chatarra, estamos hablando que un 85 o 90% de los 320 carros afectados eran chatarra, fueron muy pocos los carros que no pertenecían al Ayuntamiento por abandono", resaltó el funcionario.



Hasta el momento, aseguró, no han llegado a la dependencia reclamos por algún ciudadano que haya tenido su vehículo al momento del incendio y que haya sido afectado.



"Es el primer registro que tenemos de incendios en corralones, pero no es algo común, lo que sí es común es que entra gente a los corralones, pero tenemos seguridad y nos apoya Seguridad Pública cuando les llamamos", dijo.



Ya se realizó la denuncia correspondiente a las autoridades para que den con los responsables, recalcó el Oficial Mayor, por lo que estará pendiente de cualquier resultado que arroje la investigación.