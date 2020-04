"Chapo" Castro con el mismo sueño

HERMOSILLO, Sonora.- La esperanza de ser monarca mundial está completamente intacta en los planes de trabajo del boxeador hermosillense Luis “Chapo” Castro.



Miembro del equipo de uno de los mejores entrenadores del mundo, Alfredo Caballero, el “Chapo” se siente motivado a ir escalando peldaños hasta recibir una oportunidad titular en el peso Supermosca.



“Claro que quiero ser campeón del mundo y estar rodeado del ‘Alacrán’ (Berchelt), del ‘Gallo’ (Estrada), de Yamileth Mercado me ayuda mucho y me motiva, de estar entrenando con ellos, yo creo que todos queremos llegar a donde están ellos”, comentó.



Además, reconoció que el hecho de estar bajo las órdenes de Caballero es un plus extra, porque sabe que además del talento y de los buenos resultados, el estar en su equipo lo puede ayudar a la hora de conseguir buenas peleas.



“Alfredo tiene todos los contactos, tiene todo, y a mí me sirve demasiado, además de que entreno con el ‘Gallo’ Estrada que es de mi peso, y soy sparring de él y siempre estoy pendiente a lo que hagan ellos, viéndolos, cuando van a pelear ellos o vamos a pelear nosotros, se trabaja en equipo”, indicó.



Aunque aceptó que hubo momentos en los que situaciones ajenas al boxeo no lo dejaban enfocarse, el Castro destacó que actualmente eso ya quedó atrás y está enfocado en trabajar para conseguir las metas que se ha propuesto.



“Tuve problemas personales, cuando pelee con el muchacho de Chiapas, pero cuando regresé me sentí muy bien, muy de frente, más fuerte, con aire y con todo”, comentó.