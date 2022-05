César Lozano comparte sus cuatro pasos para tener una actitud positiva ante las adversidades

HERMOSILLO, Sonora.- Agradecer, llorar, respirar y evitar sobre pensar las cosas, son los cuatro pasos que el doctor y conferencista César Lozano recomienda a las personas, para tener una actitud positiva ante las adversidades.

Fue en el Auditorio del INAM donde los hermosillenses pudieron disfrutar de la charla motivacional que ofreció Lozano durante dos horas, después de casi dos años de no visitar la capital a causa de la pandemia.

En su plática, entre divertidas anécdotas y comentarios, invitó a las personas a valorar su vida, y disfrutar cada uno de los pequeños detalles que se presentan a diario, desde el abrazo de su madre, la sonrisa de sus hijos, el beso de su pareja, o la comida en el plato.

"Bendiga, valore y agradezca, esa es la primera de las técnicas; levántese cada día con una sesión de agradecimiento, diario, levántate y empieza a agradecer. Saca una libreta en la mañana y escribe: gracias porque amanecí, gracias porque no roncó este señor, gracias, gracias, gracias", bromeó.

"Hazlo por 21 días, agradece a tu familia, tus hijos, tu trabajo, agradece la salud, y todos los días, después de tanto agradecer, vas a agradecer hasta lo no tan bueno; acuérdate de mí, que tengo 22 años haciéndolo, y el día que murió mi mamá agradecí porque no sufrió y por los años que me dio", compartió a los espectadores.

Aconseja César Lozano llorar cuando sea necesario

El también cirujano aconsejó llorar cuando sea necesario, para no guardar pensamientos negativos en el corazón.

Meditar, desconectarse del mundo y conectar con su cuerpo por medio de respiraciones, pero sobre todo, no sobre pensar las cosas más de lo necesario, ya que las preocupaciones casi todo el tiempo vienen de miedos irracionales, e imposibles de resolver.

"Mi papá siempre decía 'si un problema tiene solución, para qué te preocupas, y si no, para qué te preocupas', y es cierto, fue la única herencia que me dejo mi papá, la única, pero como se la agradezco", dijo entre risas del público.

"Porque las preocupaciones son la peor perdida de tiempo, y el peor gasto de energía que hay", continuó, "ya después lo aprendí con Byron Katie, una mujer que se ha dedicado a dar conferencias de esto, y quitarle preocupaciones a todo el mundo".

Agredece César Lozano al público de Hermosillo

Fue casi a las 22:00 horas cuando el conferencista despidió al público, no sin antes agradecer su asistencia, y pedirles que vean de manera positiva la vida, que la disfruten y valoren cada momento de alegría, por pequeño que sea.

Les recordó que el mundo está lleno de cosas maravillosas, y es trabajo de cada persona verlas, valorarlas y reproducirlas, ya que una sola acción buena hacía alguien más, puede cambiar por completo la vida de otras personas.