"Cerré mis ojitos muy fuerte": Niño sufre quemaduras al jugar con amigo y gasolina

HERMOSILLO, Sonora.- “Cuando me prendió fuego cerré mis ojitos muy fuertes”, esas son las palabras que retumban en la cabeza de Margarita Guadalupe Estrada Acuña al ver a su pequeño Christopher Adrián Vargas Estrada con quemaduras en el rostro de segundo y tercer grado.

La mañana del martes pasado era muy tranquila para Margarita Estrada, quien dejó jugar al pequeño de 4 años de edad con su amiguito de 8 años de edad, cuando de repente escuchó un fuerte llanto y gritos desconsolados, y la escena que presencio fue inexplicable.

“No tardó mi niño ni tres minutos cuando oí la gritona de mi niño más grande y ya salí corriendo para ver que estaba pasando y mi niño ya estaba todo quemado.

“Pregunté que había pasado y me dijo que su amiguito le hecho gasolina en la cara y le prendió fuego con un cerillo y el mismo amiguito le hecho un bote de agua en la cabeza y pues rápido pedí auxilio para traerme al niño, y sí, rápido me auxiliaron y me trajeron para acá”, contó.

El menor de cuatro años está internado en le Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) en el área de Urgencia, donde se le brindando la atención que requiere.

Médicos del lugar están evaluando la situación de Christopher Adrián para trasladarlo a Sacramento, California y atender sus quemaduras. Margarita Guadalupe Estrada Acuña tiene tres hijos más que están al cuidado de su abuela.

Para apoyarlos con alimento, abrigo o efectivo, puede comunicarse a los teléfonos 6629364302 o 6621711269.