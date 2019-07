Cerrarán un tramo de Paseo Río Sonora

A partir del próximo lunes 8 de julio se iniciarán los trabajos de reubicación del colector Sur, el cual tiene 48 pulgadas de diámetro, por lo que un tramo del bulevar Paseo Río Sonora permanecerá cerrado.



El coordinador operativo de Ingeniería de Agua de Hermosillo, Jesús Alberto Dorado Huitrón, informó que esta obra tendrá una inversión federal por parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de 3.8 millones de pesos.



"Es una obra de reubicación de un colector importante sobre el bulevar Paseo Río Sonora Sur, es una tubería de gran tamaño que conduce todas las aguas negras del Sur de la ciudad", comentó.



En años anteriores esta tubería ha colapsado en varios tramos, algunas ocasiones dentro de Montecarlo, ha sido reparada, y aunque el tramo a reparar no ha tenido falla hay riesgo de colapso.



"La idea es reubicar el tramo de 180 metros para sacarlo fuera de los fraccionamientos Montecarlo y Villa Bonita y reubicarlo sobre el bulevar Río Sonora", dijo.



NO AFECTARÁ EL SERVICIO



Dorado Huitrón aclaró que esta obra solamente afectará la circulación y no el servicio de agua potable en las colonias Villa Bonita, Real de Toledo y Montecarlo.



Manuel Eduardo Luna, encargado de la Dirección de Agua Potable de la Conagua, añadió que el antecedente de esta obra es provocado por las lluvias de octubre pasado y la tormenta tropical "Sergio", lo que ocasionó que se realizara una declaratoria de emergencia.



"Agua de Hermosillo solicitó a Conagua incluir esta obra para rehabilitar, se realizó una evaluación y se encontró un colapso dentro de Villa Bonita frente algunas residencias donde una caja de visita existente colapsó", explicó.



Estos trabajos se realizarán por la empresa Constructora 54, tras ganar una licitación, agregó el encargado.



El jefe de Tránsito Municipal, Alonso Durón Montaño manifestó que se contará con elementos de tránsito para moderar el flujo vehícular.