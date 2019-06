Celular o estática pudo causar incendio en gasera

HERMOSILLO, Sonora.- La portación de un teléfono celular pudo haber sido la causa del incendio de la gasera, donde un hombre de 51 años de edad resultó con quemaduras en el 75% de su cuerpo, reveló el director de Bomberos de Hermosillo.



Juan Francisco Matty Ortega explicó que el incidente también se pudo haber originado por la estática que el mismo conductor generó y al no estar con una conexión a tierra se produjo una chispa por una mala conexión.



"El procedimiento (para cargar el gas) estuvo correcto, uno como consumidor debe de esperar a que el despachador nos atienda y realice la maniobra adecuada y segura.



"El hecho de nosotros tener ciertas confianzas", agregó, "y creer que sabemos operar estas líneas no es lo correcto, no es lo permitido y es de alto riesgo, y en este caso una mala conexión pudo haber generado la fuga y ya sea la estática o el teléfono celular, es lo que provoca el flamazo".



Fue el miércoles pasado, a las 14:10 horas, cuando en la estación de gas denominada Dies Gas, localizada sobre las calles De los Yaquis y Cabo Blanco, se reportó un incendio y dos personas resultaron lesionadas; el despachador presentó quemaduras leves en un brazo.



El conductor lesionado fue trasladado a una clínica del Seguro Social, pero el Departamento de Comunicación del IMSS indicó que por decisión de la familia, el hombre fue trasladado a un hospital privado.



El titular de Bomberos de Hermosillo destacó que la gasera quedó a disposición de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y será la autoridad competente la que determine oficialmente cómo sucedieron los hechos.