Célida López pide a Gobierno del Estado pagar adeudo de 90 mdp para arreglar calles

HERMOSILLO, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo no tiene dinero para arreglar las calles y por ello la alcaldesa Célida López hace un llamado respetuoso al Gobierno del Estado para que pague el adeudo de alrededor de 90 millones de pesos por concepto de agua y predial.



“Necesitamos que el Gobierno del Estado nos pague el predial y también agua porque nos deben mucho dinero”, reveló, “necesitamos que pague los más de 30 millones de pesos en adeudos en agua y unos 60 millones de pesos en predial con eso pudiéramos poder sacar adelante esta contingencia.



“Tenemos meses tocando la puerta al Gobierno del Estado para que nos pague”, añadió.



Hay avenidas que ya ocupan algo más que un simple bacheo, pues deben de plano rehacerse o recarpetearse porque bachearlas no es la solución y señaló que se requiere de al menos 80 millones de pesos.



Expresó su profunda preocupación porque hoy el Ayuntamiento no tiene dinero para arreglar las calles.



Tanto el Gobierno del Estado, como el gobierno Federal, todas las instancias del Gobierno tienen que invertirle, agregó.



“Hemos venido cobrando de manera respetuosa, respetuosa y de manera respetuosa. Hoy pido al Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda le pague al Municipio de Hermosillo lo que debe de agua y predial”, afirmó.



El Estado no tiene etiquetado un solo peso para pavimentación e hizo el llamado a que el dinero por concepto de licencias debiera de asignarse a los municipios que tienen a su cargo ejecutar las acciones de mantenimiento de las vialidades.

CIUDAD DESTROZADA



“Tenemos prácticamente destrozada la ciudad y sus vialidades”, señaló.



Ante esta situación es importante manejar más despacio, pues más allá de los daños que pueda tener un automóvil, está el peligro de que ocurra un accidente. Por ello recomendó salir más temprano de los hogares.



La alcaldesa calificó como impresionante el desastre ocasionado por las recientes lluvias, pues incluso calles que ya se había trabajado en el programa emergente de bacheo quedaron intransitables.