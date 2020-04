Célida López compone canción para que te quedes en casa

HERMOSILLO, Sonora,- Célida López, alcaldesa de Hermosillo, subió un video a sus cuentas personales en el que dice haber aprendido a tocar la guitarra inspirada, "como todos", en la cuarentena.

En la grabación se ve a la presidenta municipal sacar su guitarra para cantar una canción que "compuso con mucho cariño" para los ciudadanos de Hermosillo.

Al iniciar pide de favor a los hermosillenses quedarse en su casa, y hacer caso para "ayudarnos ya" o de lo contrario los va "a multar y arrestar".

Si no se queda en casa lo voy a multar, si no se queda en casa, lo voy a arrestar. Si no se queda en casa, luego no se queje que no hay hospitales suficientes para todos".