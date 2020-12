Celebrarán a la Virgen de Guadalupe con restricciones

HERMOSILLO.- Con aforos reducidos en las misas y caravanas automovilísticas así celebrarán a la Virgen de Guadalupe en el Santuario Guadalupano.

El padre Isaac Urías Ibarra, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe, explicó que del 3 al 10 de diciembre se realizará la novena a la Virgen con misas presenciales, pero con poca gente.

En la vigilia el día 11 la misa oficiada por el arzobispo Ruy Rendón Leal, será a puerta cerrada y serán transmitida a través de Televisa.

Es importante cuidar la salud y la vida, por eso vamos a tener la celebración de la Virgen con el obispo a puerta cerrada, pero en la novena vamos a tener unas caravanas automovilísticas”, dijo.

Estas caravanas automovilística se realizarán después de cada misa de la novena y donde quienes no pudieron asistir a la misa, podrán recibir la bendición desde sus vehículos.

Las misas de la novena se realizarán a las 18:00 horas y posteriormente saldrá la Virgen en procesión a un templete donde estarán danzantes yaqui y donde los fieles en automóviles podrán pasar a recibir la bendición.

“Las escuelas, familias, instituciones tendrán la oportunidad de experimentar la comunión, estaremos bendiciéndolos desde sus automóviles, pueden llamar a la parroquia para ofrecer la misa por ellos”, dijo el padre Isaac Urías.

La vigilia será transmitida el día 11 a partir de las 21:00 horas y las misas del 12 de diciembre serán con aforo reducido de aproximadamente el 30% ya las 09:00 y 12:00 horas.

Para mayor información o pedir que las misas sean ofrecidas a una causa o grupo específico pueden llamar al teléfono 6622153581.

CERRADO CERRITO

Este año, no se permitirá el acceso a vehículos ni a puestos de ningún tipo para los festejos en el Cerro de la Virgen, esto a causa de la contingencia sanitaria por Covid-19, informó Miguel Lopez Montes.

El administrador de los terrenos del Cerro de la Virgen , indicó que se les notificó por parte de autoridades de la Secretaría de Salud y de Protección Civil Municipal que por cuestiones de salud no se permitirá el ingreso de ningún tipo de autos, así como la colocación de puestos.

“La autoridad ha dicho que vamos a cerrar 11, 12 y 13 de diciembre y que solamente el acceso a pie se va a permitir, porque no se puede evitar por la tradición, pero que no entren automóviles, que no haya vendimia es lo que nos están diciendo”, comentó.