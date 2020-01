Celebra alcaldesa revocación de la concesión de alumbrado

“Liberamos a Hermosillo de una concesión impagable y hoy tenemos la gran oportunidad de rescatar ese servicio que antes fue el mejor evaluado en la ciudad”, afirmó la alcaldesa Celida López Cárdenas a propósito de que su iniciativa de terminar con la concesión del Alumbrado Público recibió la aprobación del Cabildo.

Dicho aval forma parte de los protocolos formales previos a la firma del acuerdo con el que se dará por terminado el título de concesión a favor del consorcio empresarial ConLuz HMO, con lo cual esta área quedará bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno Municipal.

Yo sí me siento profundamente satisfecha de lo que hoy vamos a votar, porque me queda claro que no dejé pasar un solo minuto de reflexión y no me hice tonta ante los riesgos que estaba asumiendo”, estableció la munícipe en referencia a las implicaciones del acuerdo en cuestión.