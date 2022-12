Cecilia pide ayuda desesperada para su mamá por fuertes dolores, necesita un médico que la atienda en casa

HERMOSILLO, Sonora.- Cecilia Mejía Padilla pide desesperada ayuda para su madre María Teresa Padilla Díaz, quien a sus 86 años sufre de fuertes dolores a causa de la artritis reumatoide, y no encuentra un médico que pueda atenderla en casa durante estas fechas.

"Mi mamá está muy mala, tiene artritis reumatoide, hipertensión, y algunas otras enfermedades; la tuvimos internadas el 23, 24 y 25 de diciembre en la clínica 14 (del IMSS), pero la sacamos porque no hay médicos especialistas, todos andan de vacaciones.

La sacamos de ahí adolorida, mala, con unas bolas en sus rodillas y glúteos. Ella no puede estar tranquila por el dolor de piernas, grita, llora, y no sabemos qué darle, y porque su tratamiento no le está funcionando", expresó Mejía Padilla con preocupación.

La mujer explicó que ella no busca que le regalen la consulta, o el tratamiento de su madre, solo que un médico acceda a atenderla en su domicilio, para no sacarla.

Cecilia pide ayuda desesperada para su mamá por fuertes dolores

Con tristeza, mencionó que ya no quiere ver a su madre sufrir, y solo desea encontrar un medicamento que pueda aliviar su dolor.

"Busqué en Google, en Facebook, busqué a médicos de todos lados, pero dicen que no atienden a domicilio, lo que no entienden es que a mi mamá no la podemos estar moviendo, porque sus huesos ya están desbaratados, por el dolor que ella siente.

Quiero ver si una persona se sensibiliza, viene y nos ayuda, porque no pedimos que sea gratis, pagaremos la atención, solo que vengan por ella, porque no podemos sacarla de ahí", dijo.

Mejía Padilla pidió a cualquier médico interesado en ayudarlos, comunicarse al teléfono 662 157 1337, para poder pasarle la información clínica de su madre, y la dirección de donde pueden ir a atenderla.