Casa de madera y plástico no resiste las recientes lluvias

HERMOSILLO, Sonora.- Una vivienda que construyó con material reciclable y madera se les está cayendo a Ramona García Amparano y a su esposo Ramón Contreras, las recientes lluvias afectaron su casa.



Ramona, de 64 años, explicó que ella y su pareja vivieron en casa de uno de sus hermanos, pero falleció y los parientes le pidieron desalojarla, así fue como hace ocho años llegaron a la invasión Guayacán para empezar de nuevo.



Con plástico y de madera construyó su casa, pero el agua ha remojado los componentes de su vivienda, en especial el techo que ya se rompió y está entrando agua, contó.



“No sirve ya, ni la madera, ni los barrotes que ya se pudrieron ahí, todo, se me está derrumbando mi casa, en la que vivimos”, dijo la mujer.



Su esposo tiene 72 años de edad y labora como albañil, pero en ocasiones no encuentra trabajo y es gracias a la pensión universal que logran asegurar la comida.



“Se cayó la tabla y ahí he logrado darle remenditos y esa otra tablita para que detuviera, pero se me está cayendo”, enfatizó.



Ramona García vive en callejón Dos y calle Principal en la invasión Guayacán ubicada al Norte de Hermosillo en una casa que pintó de color azul.



Si usted desea a esta pareja de abuelitos puede comunicarse al 66 21 50 19 15, necesitan despensas y cualquier tipo material de construcción.