Quieren darle una Navidad feliz a niños de invasiones, ¿Le interesa apoyar?

HERMOSILLO.- Después de participar durante varios años en campañas de donación de juguetes, Estefanía Figueroa decidió lanzar una ella misma una campaña e invitó a varios amigos a apoyarla.



Tengo niños pequeños y conforme dejan algunos juguetes los voy donando. Este año me di cuenta que tenía algunos guardados que ya no usaban y se me ocurrió invitar a más gente para que donen”, dijo.