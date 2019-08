Casa abandonada es un nido de adictos en la Miguel Hidalgo

HERMOSILLO, Sonora.- Basura, animales muertos y delincuentes es lo que prolifera en una casa abandonada ubicada en la colonia Miguel Hidalgo y los residentes piden ayuda de las autoridades, ya que no aguantan a las personas que se introducen a ese lugar a consumir drogas.



Por temor a represalias, los denunciantes prefirieron omitir sus datos generales, pero comentaron que el jueves al medio día, una persona que se encontraba bajo los efectos de alguna droga estaba dentro de la casa y se puso mal de salud.



"Es que estaba un hombre todo drogado, el pobre su puso muy malo, lo sacaron de ahí muy malo, no podía ni despertarse, hasta que le echaron agua y le dieron leche o no sé qué le darían, pero el caso es que le dijeron que si no se iba le hablarían a la Policía.



Esta vivienda está ubicada por la calle Bacanora y Solidaridad, en la colonia Miguel Hidalgo.





NADIE SE HACE RESPONSABLE



"Día y noche se la lleva lleno de personas adentro, yo creo que ahí han de estar, porque se meten a drogarse, a hacer sus necesidades y es una peste, se crían muchos animales y es un cochinero, pero nadie quiere hacerse responsable", expresó una de las afectadas.



La mujer, quien vive en la colonia desde hace más de 32 años, agregó que la casa fue abandonada hace aproximadamente 5 años y el dueño jamás va a limpiar, sino hasta que alguien intenta invadirla y es cuando reclama.



"Nosotros lo que queremos es que la habiten o la tiren", externó otra de las reportantes, "porque es un problema muy grande para nosotros, el otro día ya se había metido una familia y los sacaron, ahí sí respingó la supuesta dueña, pero para limpiarla ni se para aquí".



Raquel, una de las afectadas, destacó que incluso una de las vecinas le ofreció 200 mil pesos al propietario para que le vendiera el terreno, pero no aceptó, así que lo que quieren es eliminar el foco de infección e inseguridad.



"Una vez lo limpiaron y pensamos que eran los del Ayuntamiento", añadió, "pero después supimos que no, creo que la habían multado y por eso andaba una máquina limpiando, pero hasta ahí. Sigue el cochinero y ojalá nos ayuden".