Carecen de alimento 189 perros en refugio del Molino de Camou

Hermosillo, Sonora.- Con sus 189 perritos asustados y con poco alimento recibió Damaris Acosta este Año Nuevo, por lo que pide apoyo de la comunidad para poder brindarles comida a sus mascotas.

Desde los primeros minutos de 2024 y hasta cerca de las 04:00 horas, la pirotecnia asustó a los perros que viven en el refugio en el Molino de Camou. La preocupación de calmarnos se juntó con la de no tener el alimento necesario para estos casi 200 perros entre adultos y cachorros.

Casi no dormimos como hasta las 04:00 me dormí, por los cohetes, se alocan por los cuetes, fue todo un calvario, no se van pero todos quieren estar conmigo, se me amontonan todos y quieren que esté acariciándolos a todos”, platicó.