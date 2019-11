Cantan por gusto y para ayudarse en sus estudios

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque enfrentan el reto de ser invidentes, para ellos los obstáculos no existen. Son Edgardo Valenzuela Laureano y Kevin López Martínez son deportistas, estudiantes y recientemente formaron el dueto “La Broma”.

Con un excelente sentido del humor, que hace honor al nombre del dueto, comentaron que empezaron a reunirse en sus hogares para tocar y cantar sólo por el gusto de hacerlo.

No teníamos nada que hacer y nos juntamos en la casa, y el nombre de ‘La Broma’ ahí salió porque nos preguntaban ‘oye quien son, están jugando estos nomás, ah los payasos’, no está muy loco, el conjunto ‘La Broma’, vámonos pues este me gustó", relató Edgardo acerca del momento en el que ambos decidieron el nombre de su dueto.

DE RECIENTE CREACIÓN

Hace cinco meses que conformaron la agrupación musical, pero Edgardo sabe tocar la guitarra desde hace unos siete años y Kevin hace apenas un año que toca el acordeón.

Aunque ayer fue un día de descanso para la mayoría ellos prefirieron ir al panteón Municipal y tocar tres canciones por 100 pesos, pues no les gusta quedarse en casa sin hacer nada.

"Lo que tenemos nosotros es que no nos gusta estar inactivos, vaya no fomentamos el sedentarismo, la apatía, nosotros podríamos estar en la casa ahorita, pero ¿qué vamos a hacer en la casa? nada, y acá estamos llevando la música a la gente", señalaron.

¡MUY ACTIVOS!

Edgardo y Kevin no saben estar “sin hacer nada” y por ello aprovechan cada minuto, como ayer que fue Día de Muertos y salieron con su acordeón y su guitarra a cantar tres canciones por 100 pesos.

Edgardo Valenzuela, de 19 años, comentó que tiene problemas en los ojos desde que nació, ya que fue sietemesino, y se le fue agravando el problema hasta que hace un mes y medio perdió la vista.

"En mi caso tengo retinopatía del prematuro, glaucoma, estrabismo, cataratas, sí está gacho, ¿tú qué tienes?", preguntó Edgardo a Kevin. "Nada, no tengo", contesta. "Está ciego nomás", dice Edgardo mientras ambos sonríen.

Kevin indicó que nació así y no quiso averiguar porqué no puede ver, pues para él no existen los límites.

A su corta edad ya ha participado con grupos como "Calibre 50".

Edgardo comenta que empezó en la secundaria su aprendizaje de la guitarra, un maestro le cobraba diez pesos por sesión, en algunas ocasiones no los podía pagar, pero seguía practicando por su cuenta, hoy al menos domina siete instrumentos musicales.

Los dos son estudiantes, Edgardo está en tercer semestre de la licenciatura en entrenamiento deportivo en la UES y Kevin va en cuarto semestre de preparatoria.

A pesar de su corta edad han tocado en eventos grandes, pero ayer estuvieron en el panteón Municipal para tocar canciones como Puño de Tierra, Amor Eterno, Cruz de Madera, entre otras.

Edgardo detalló que los dos son deportistas de atletismo, y acaban de representar a Sonora en la Paraolimpiada Nacional que se realizó en Colima.

Lo que recaudan es para sus estudios, seguir en el deporte, ayudar a su familia y continuar con sus proyectos musicales, tienen discos grabados y les gustaría que cada vez más gente escuchara su música.

Si usted desea contratarlos puede comunicarse a los teléfonos 6623989573 y al 6622008577.