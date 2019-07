Camiones de transporte urbano tienen seguro

HERMOSILLO, Sonora.- Todos los camiones del transporte público cuentan con un seguro de hasta 1 millón de pesos que cubre daños a pasajeros, aseguró Jorge Coxtinica.



El representante de Movilidad Integral Hermosillo S.A de C.V dijo que los ciudadanos se deben de sentir seguros al transportarse, pues ante cualquier circunstancia están preparados.



Cabe recordar que el domingo pasado un camión antiguo que presta el servicio chocó por alcance a uno nuevo; Coxtinica manifestó que no hubo lesionados pero esos camiones también cuentan con seguro.



"Todos los autobuses, sean nuevos o viejos, están a cargo nuestro y todos los camiones a nuestro cargo cuentan con seguro y en ese sentido no contamos con ninguna complicación.



"En el tema de ese descuido, tenemos que revisar, ver cuáles son las circunstancias, si hubo una falla del vehículo y otra cosas", indicó.



De acuerdo a Coxtinica, el choque fue ocasionado por una falla mecánica por parte del camión viejo, el cual no frenó correctamente y se impacto contra el camión nuevo.



En cuanto a las cámaras de videovigilancia recalcó que estarán instaladas a partir de la primera semana se agosto.