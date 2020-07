Caminó dos años sin rumbo fijo; hoy regresa a su hogar

HERMOSILLO, Sonora.- Hace apenas unos días la única preocupación de Ricardo Sánchez era tener un lugar para resguardarse y algo de comida, pero hoy cumple su sueño al poder, al fin, abrazar a su familia que lo espera en Veracruz, de donde es originario, luego de dos años de deambular por calles del Poblado Miguel Alemán.



A sus 20 años de edad llegó a los campos agrícolas de Caborca, con la ilusión de trabajar, pero una vez ahí le quitaron sus papeles y dinero.



“Caminé una semana... muchos días para llegar a la Calle 12, no comía casi, me perdí pero llegué a la Calle 12, en este tiempo no hablé con mi familia, no tenía sus teléfonos y mis papeles ya no me los dieron con los que me vine a trabajar”, contó Ricardo Sánchez.

De eso hace ya dos años y fue gracias a que Alejandro Chávez, maestro de telesecundaria y habitante de la Costa de Hermosillo, se conmovió tanto al ver pasar a Ricardo que no dudó en buscar a su familia en redes sociales, haciendo una publicación en Facebook que llegó hasta Veracruz, con una prima del joven.



“Ricardo a veces llegaba a la casa de mis papás en la Costa a comer, cuando yo lo miré hablé con él y ya platicando pues hicimos la publicación en Facebook para que tuviera la esperanza de volver a su casa.



“Todo fue muy rápido porque yo lo publiqué un día en la mañana y para la tarde ya tenía casi las mil compartidas y cerca de 4 mil reproducciones, en ese mismo día se comunicó una prima de Ricardo conmigo

Una usuaria de Facebook, llamada Beatriz, le regaló el boleto de avión a Ricardo y el Gobierno de Veracruz a Alejandro, pues lo acompañará hasta Orizaba.



¡YA QUIERE LLEGAR!

Ricardo agradeció a quienes lo ayudaron, pues pronto estará con su familia.



“Me siento muy contento, la verdad ya quiero llegar allá a verlos; muchas gracias a todos, que Dios los ayude igual.

El joven de 20 años espera que este día pase rápido para volver a abrazar a su mamá.y a su familia, ya que fueron dos años que no supo nada de ellos. Atrás quedarán esos días en los que caminaba por las calles de la Costa sin rumbo dijo, sólo sobreviviendo, pero ahora gracias a la inquietud de Alejandro Chávez y a los ciudadanos que se sumaron, Ricardo volverá a estar con los suyos.“Esto es algo que a mí me da mucha alegría y felicidad porque la acción que se está haciendo se está haciendo con el fin de darle alegría a la familia de Ricardo y a él mismo porque ya van a estar juntos”.Alejandro Chávez.



“Muchas gracias a todos, que Dios los ayude igual”. Ricardo Sánchez