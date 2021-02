Camina días en busca de ayuda para “Chipilín”

HERMOSILLO, Sonora.- Sin importar el cansancio ni el dolor de su pierna don Manuel de Jesús López, de 68 años de edad, tiene una semana recorriendo a pie algunas colonias de Hermosillo con un noble motivo: Pedir ayuda para su perrito “Chipilín”.

“Pobrecito, me duele mucho verlo así, por eso nos fuimos caminando para ver si encontraba alguien que lo

atendiera.

“Tiene su ‘parte’ muy inflamada le sangra, me han dicho que necesita quimioterapias y que cuesta como 3 mil cada una, pero yo ¿de dónde lo saco? ojalá tuviera y la pago”, explica el abuelo mientras se seca las lágrimas.

Don Manuel indica que los perros son como sus hijos, con ellos habla, los abraza, ríe y llora, a cambio ellos

le dan cariño y lo cuidan, por eso él no escatima en buscarles comida en panaderías, tiendas de carne o sale a pedir con los vecinos para que sus mascotas no pasen hambre.

“Yo lo que quiero es que lo ayuden a él, no quiero que vaya a sufrir o le vaya a pasar algo”, expresa.

“La perrita que lo parió se me extravió y la sigo buscando a la ‘Tembeleca’, pero me quedé con mi ‘Chipilín’

y el ‘Bonito’, ellos son mi familia”, señala mientras le ofrece un pan dulce, de los favoritos de “Chipilín”.

CUIDA UNA CASA

Don Manuel cuida una casa ubicada en la calle 5 de Mayo #77, en la colonia Villa de Seris, y es en ese lugar

donde vive con sus perritos y se ha ganado el cariño de los vecinos por su buen corazón y amabilidad.

“Me quedé sin trabajo, aquí cuido la casa y mi hijo me dan techo y comida”, puntualizó don Manuel, “quisiera tener un dinerito para darles más a los perritos, yo quiero mucho a los animales y no me gusta que los maltraten, por eso siempre voy a cuidarlos y voy a ver por ellos”.

Ya una persona llevó al perrito a valoración veterinaria y ya hay una lista de medicamentos que se requieren.

¿PUEDE AYUDARLO?

Puede acudir a calle 5 de mayo #77, en Villa de Seris o con vecino 66-21-30-63-24,



NECESIDADES

• Diagnóstico: TVT. Tratamiento:

Quimioterapia. Medicamentos: Meloxicam de 7.5 mg y comida para perro.

• Café y despensa para don Manuel.