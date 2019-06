Cambiarán a alumnos sin agua ni luz a otra escuela

HERMOSILLO, Sonora.- Para brindar seguridad y mejores condiciones de estudio a los 49 jóvenes que asisten a la Escuela Secundaria Humberto Gutiérrez, los menores serán incluidos en el programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales para ser trasladados todos los días a la Escuela Secundaria Técnica número 74, informó Patricia Calles Villegas.



La encargada de Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica manifestó que el plantel, situado en una invasión al Norponiente de Hermosillo, no está posicionado en un terreno cuyas condiciones permitan construir aulas de material.



Agregó que el cambio de los estudiantes probablemente se dará el próximo ciclo escolar.



"La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) prestará el servicio de transporte escolar que los trasladará a un centro escolar cercano", expuso, "ahorita ya se realizan los trámites administrativos necesarios para que de inmediato los menores se incluyan en el programa y a diario cuenten con este servicio".



"Los estudiantes serán recibidos en la Escuela Secundaria Técnica 74, ubicada en la colonia Puerta Real, a una distancia de 4 kilómetros del asentamiento que habitan", expuso.



La prioridad debe ser siempre preservar la seguridad de los alumnos y brindarles las mejores condiciones para que lleven adelante su formación académica y desarrollo de habilidades.



Actualmente los estudiantes tienen como aulas tres salones prefabricados, la mayoría dañados, los cuales no cuentan con servicio de energía eléctrica ni aires acondicionados; además, no hay agua potable ni baños.