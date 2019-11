Cada vez que llueve se inunda frente de escuela

HERMOSILLO, Sonora.- Cansados de las inundaciones que causan las lluvias frente al plantel están padres de familia y docentes de la Escuela Primaria "Profesor Enrique Quijada", de la colonia El Llano, y pidieron a las autoridades a dar solución definitiva al problema.

María Martha Talamante, directora del plantel localizado en las calles Juan Diego y Tepeyac, explicó que son más de ocho años los que llevan sufriendo de inundaciones, tanto en el exterior como en el interior, y los más afectados son los estudiantes.

"Lo que pasa es que hace más de ocho años arreglaron el bulevar García Morales, lo levantaron y toda el agua se nos viene para acá, justo en la escuela se estanca a falta de drenaje pluvial y los niños no pueden pasar, además de que se colapsan los drenajes.

"Con las lluvias de octubre a mí ya se me colapsó el drenaje dentro de la escuela", dijo, "porque vienen y abren las alcantarillas y no deben de hacerlo. Se salió todo el drenaje al patio a escolar y tuvieron que venir de la Secretaría (SEC) a arreglar".

La docente comentó que cada vez que llueve la escuela es la que lo padece, ya que muchos niños no acuden a clases porque sus padres no los pueden dejar, ni siquiera en carros, porque se estancan en la laguna que se forma frente a la puerta de la escuela.

"Precisamente ayer pasó lo mismo y hoy, y nos está afectando mucho porque los niños están en exámenes y los papás no los traen porque tienen carros chicos y no pueden pasar por el agua, como ayer, que en un pick up los papás estuvieron pasando a los niños", resaltó.

La responsable de los 200 alumnos con los que cuenta la institución afectada solicitó a las autoridades con urgencia la reparación de la línea del drenaje para evitar colapsos y la instalación de drenaje pluvial en el área, ya que de lo contrario seguirán padeciendo los estragos del agua estancada.

Un grupo de padres de familia respaldaron lo dicho por la directora, así como los vecinos de los alrededores, quienes en su mayoría son de edad avanzada y tienen que sufrir inundaciones y colapsos en la red de drenaje cada vez que hay precipitaciones.