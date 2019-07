HERMOSILLO, Sonora.- Cuando el cielo se nubla, empiezan el viento y relámpagos los vecinos que viven por la calle Tepache, en la colonia Lomas de Madrid saben que, además del agua, llegarán los problemas: La calle quedará intransitable.



"Cada lluvia es lo mismo, todavía fuera cada año, pero no. Decimos: Pavimento, por favor. Ya acudimos a distintas autoridades, siempre nos dice, por ejemplo, en el momento de las elecciones, ‘sí, les prometemos el pavimento’ y es la misma situación.



"El pavimento o cemento hidráulico aquí no es un lujo, sino realmente una necesidad, porque, en mi caso, ni siquiera puedo sacar el auto de la cochera y me tengo que mover de distintas maneras, como en camiones, en raite, en taxi, en lo que se pueda, incluso a veces a pie", expresó Gleyda Velázquez.



El problema está en la esquina de Tepache y Reforma, donde el agua arrasó con el escombro y la arena que simulaba la calle, pero que nunca se ha reparado del todo, hasta que vuelve a llover o presentarse una fuga y rellenan el precipicio que quedó de hasta un metro de alto en algunas áreas.



INUNDADOS



Las corrientes de agua que se hicieron presentes en la noche del pasado martes afectaron a algunos de los habitantes del fraccionamiento La Caridad, que inicia en las calles Juan Bautista Escalante y Francisco I. Madero.



Cada temporada de lluvia muchas de las casas de la zona Poniente de la colonia, específicamente las que están en la calle De los Molinos, sufren de inundaciones de hasta un metro de alto, platicó Enrique Ortiz, uno de los perjudicados.



"A mí me agarró el agua en el Solidaridad, no podía pasar a la colonia de tanta agua que había y mis hijos estaban solos, se les metió el agua y después de unas horas pude llegar y ya vi que se había metido toda el agua.



El hermosillense destacó que en los catorce años que tiene viviendo en la colonia, ninguno de ellos se ha salvado de inundarse, al grado que tiene que sacar los colchones de las camas al patio frontal de su casa para que se sequen con el calor del Sol.



¿Y EL REFRI?



Roberto Cruz, vecino de La Caridad, sufrió una inundación en su casa y casi se afectan sus muebles, incluyendo un refrigerador que acaba de adquirir hace una semana y el cual tuvo que desconectar por recomendación de un eléctrico; ahora tiene la esperanza de que funcione cuando lo conecte nuevamente.



"Ahí tengo el video donde el agua le llegó al refrigerador hasta aquí (señaló aproximadamente 15 centímetros de alto) y también la sala, pero la sala la alcancé a subir a las camas, porque si no, se me hubieran inundado y estábamos sacando el agua de aquí de adentro, con cubetas.



"Ya van varias veces, por lo regular cuando llueve muy fuerte, se nos inunda la casa, porque empieza a brotar el agua de drenaje por el baño, por la regadera, por el corral y pues se nos inunda todo", externó.



Vecinos de la colonia aseguraron que durante la tormenta del martes, la corriente de agua tenía tanta fuerza que arrastró por lo menos un vehículo, pero tal situación la consideran como "normal", ya que es común que suceda eso en temporada de lluvia.



Entre otras afectaciones, en la ciudad hubo varios árboles caídos en las colonias Centro, Olivares, Miguel Hidalgo y Sahuaro, sólo por mencionar algunas, así como inundaciones, colapsos de drenaje y desbordamientos de canales, como el del Lázaro Cárdenas y Juan Bautista Escalante.



Sobre el bulevar Navarrete y Olivares, la fuerza del viento derribó un anuncio de los llamados "espectacular" y otro igual, ubicado en Monteverde y Luis Encinas.



En algunas calles y bulevares, el caos vial no hizo esperar durante las primeras doce horas de ayer, ya que la inesperada tormenta averió los semáforos de los cruceros, por lo que elementos de la Policía de Tránsito apoyaron con la distribución del tráfico.