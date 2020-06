COVID-19: Poco tránsito en Hermosillo por restricciones de movilidad; toman temperatura en filtros

HERMOSILLO.-Hoy las calles de Hermosillo comenzaron a despejarse temprano luego de que se anunciara que para poder circular después de las 18:00 horas las personas deberían de solicitar un salvoconducto, esto con el fin de evitar más contagios de COVID-19.

Era muy poco el tráfico que se observaba esta tarde, además autoridades municipales instalaron filtros, donde se tomaba la temperatura a las personas.

Según lo aprobado por el Cabildo de la ciudad el sábado, el salvoconducto que el ciudadano puede tramitar para desplazarse en la ciudad después de las 18:00 horas es gratuito y tiene una vigencia de 30 días.

Jesús Alonso Durón Montaño, director de la Policía de Tránsito Municipal, destacó que, aunque aún se desconoce el número de trámites realizados por los hermosillenses, una vez que se solicite a través de correo electrónico o por WhatsApp, el tiempo de respuesta estará entre las 24 horas.

“El tiempo de respuesta, no me lo han dicho exactamente, pero está dentro de las 24 horas, no se va a aplicar el día de hoy sanción, tenemos que adecuarnos nosotros a las necesidades del ciudadano, a las necesidades de lo que dure el trámite.

Durón Montaño comentó que se estima que miles de personas sean las que tramiten el permiso, pero los puestos preventivos se seguirán implementando, se van a reforzar y, por lo pronto, se les solicitará alguna identificación que los acredite como personas que realizan alguna actividad esencial.

En cuanto a la sanción, agregó, será la misma que se ha manejado hasta hoy, que es la de no obedecer indicaciones del oficial en función y el costo será entre los 868.8 y los mil 737.6 pesos (entre 10 y 20 UMA).

Los conductores que por algún motivo esencial requieran desplazarse fuera de esas horas, de las 18:00 a las 5:59 del día siguiente, deberán tramitar este permiso en la página www.hermosillo.gob.mx.

Cabe recordar que como parte de las medidas preventivas, los supermercados y tiendas de conveniencia permanecerán cerradas a partir de las 18:00 horas. De igual manera, los restaurantes y puestos de comida solo ofrecerán servicio de ordena y recoja o a domicilio de las 18:00 a las 22:00 horas.



Para más información sigue disponible el correo electrónico permisotransito@hermosillo.gob.mx, el número de WhatsApp 662 (1) 115 886, así como la línea de Atención Ciudadana 072.



El aviso de privacidad del permiso de tránsito para movilidad vehicular extemporáneo puede consultarse en www.hermosillo.gob.mx/avisosdeprivacidad.

Tome nota

Algunas medidas establecidas para disminuir los contagios del coronavirus en la ciudad:

Cierre de comercios a las 18:00 horas.

Multa a negocios por 9 mil 991 pesos que permitan entrada de personas sin cubreboca.

Multas a automovilistas por mil 738 pesos cuando no se justifique que se realiza una actividad esencial.

Salvoconductos para personas que tengan necesidad transitar después de las 18:00 horas.

Camiones urbanos deberán llevar 50% de su capacidad; para chofer y pasajeros uso obligatorio de cubrebocas.

A partir de las 18:00 horas todos los restaurantes, puestos fijos y semifijos que vendan alimentos preparados solamente podrán contar con servicio para llevar.

Filtros en la ciudad

Para advertir a los conductores de permanecer en sus casas, así como tomarles la temperatura y sanitizar los vehículos de transporte privado, se mantendrá de forma permanente un filtro en el punto de la calle Rosales a la altura de la Plaza de los 100 años.

Los elementos fueron dicho aviso a cada uno de los conductores que transitaban por la vialidad y se les verificaba su temperatura corporal.

Mientras que a taxistas y choferes de servicio de transporte privado se les pedía que se detuvieran para sanitizar sus unidades y evitar la propagación de contagios.

Estos filtros además estarán en diversas vialidades dea ciudad, en donde también se les invita a tramitar el salvoconducto.

En conjunto elementos de la Policía Municipal y miembros del programa "Brigadas de Vida", exhortaron a los conductores a irse a sus hogares.

En otro de los puntos ubicados en bulevar Vildósola, los policías colocaron los filtros y de igual forma se les brindó la atención a los conductores.