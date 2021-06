Buscará Claudia Téllez alzar la voz en Congreso por los niños con cáncer

Alzar la voz por los niños con cáncer, problemas de adicciones, los más vulnerables e indigentes son algunas de las primeras acciones que realizará la candidata a diputada local del 9 Distrito, por el partido Movimiento Ciudadano.

Claudia Téllez además tiene pensado recortar el gasto en el Congreso del Estado para que las familias más vulnerables de Sonora reciban mayor apoyo social a través de los programas del Gobierno.

¿Por qué está participando en esta contienda electoral, qué la motivó?

Claudia Téllez (CT):

Soy empresaria de espectáculos y hace trece años fundé Movimiento RAS para niños con cáncer de todo el Estado de Sonora, en su mayoría niños de pobreza extrema y en estos trece años he aprendido a trabajar de una forma austera pero haciendo las cosas de primera, el lugar es precioso, no le falta nada, pero he sido muy cautelosa cuidando cada peso que logro recaudar y ahorita empiezan a pasar cosas en México muy tristes como la desaparición del Seguro Popular, entra un programa nuevo que no está funcionando bien y creo que es momento de dar para mí la voz a otro nivel a un Congreso donde pueda legislar por los que menos tienen y tristemente por los que en este momento por el que está atravesando México un lugar de esperanza, viene la muerte.

¿De qué manera la sociedad civil se involucra en la política, en la búsqueda de un puesto de elección popular?

CT: En lo personal me hicieron una invitación de varios partidos, no nomás de uno, de varios partidos, de tres partidos me hicieron la invitación y llegué porque me atreví a levantar la voz, a querer levantar la voz. Como ciudadanos creo que debemos ser más participativos, la mayoría de las personas con las que platico tienen una inconformidad con los temas de Gobierno, lo que estamos viviendo, que estamos siendo afectados como empresas, como fundaciones, como servicios, entonces traemos todos una incomodidad, traemos incluso hasta un enojo. Otros tantos quisiéramos cambiarnos a otro país a vivir, ¿entonces qué estamos haciendo como ciudadanos para cambiar esto? Somos más los ciudadanos que debemos acercarnos y ver de qué manera podemos participar, estamos muy faltos de participación.

¿Cómo ve la participación de los ciudadanos en la política?

CT: Totalmente, yo pienso que la palabra política se entiende como que alguien estudió política, yo creo que el político o las personas que quieren gobernar, antes de nada debería haber un estudio siquiátrico donde te hagan una evaluación para ver si realmente tienes el servicio de servir, pienso que si no tenemos personas que nos gobiernen que tengan el don de servir difícilmente van a poder hacer una buena política, hacer un buen trabajo, que hay tantas necesidades, hay tantas cosas que están pasando y yo me vengo a hablar de un Hermosillo, un Hermosillo, un Sonora, no nos vayamos tan lejos aquí mismo tenemos situaciones muy tristes en las calles que las personas que están sirviendo políticamente no deberían pasar por alto, te hablo de que yo he caminado calles y calles, pude recorrer el distrito que es de los más grandes y es muy triste ver las situaciones de los parques vandalizados, de los niños que decían me da miedo venir al parque si no viene mi mamá.

Estas campañas 2021 fueron marcadas por la sociedad civil y eso es lo mejor que han dejado, una sociedad activa, exigiendo la atención en temas ambientales, de seguridad, de atención animal, de servicios públicos, de transparencia y rendición de cuentas... a mi me gusta mucho eso porque es la sociedad la que debe marcar la agenda de sus autoridades y no al revés”, agregó.

¿Qué es lo que vio en la campaña, respecto a las necesidades de la gente?

CT: Número uno que tenemos en todo el Estado de Sonora y yo creo que son estadísticas reales: Es la inseguridad y la violencia, y la número dos son las adicciones. Esos dos problemas van muy agarrados de la mano porque pues realmente las adicciones si lográramos tener programas reales de prevención ayudaríamos mucho a la inseguridad, esos problemas están en colonias, donde te dicen aquí a la vuelta mataron a uno, es que mira después de tal hora ya está oscureciendo y es mejor no salir porque en la esquina hay tiradores de droga, en la casa que está desocupada por allá en la noche se juntan a consumir drogas y todo eso es un peligro grandísimo para la gente de la colonia, para los niños de la colonia, entonces, ¿qué estamos haciendo, qué estamos haciendo realmente? Nos cuestan muchísimo un DIF, nos cuesta muchísimo, casi 300 millones de pesos al año, tienen más de 700 empleados y cuáles son realmente los programas que están haciendo para proteger a la niñez, cuáles son los programas reales, es muy poquito para lo que nos cuestan, deben estar en los puestos con el perfil del don de servir y no de servirse.

¿Cuál es el tema que más le preocupa?

CT: Tengo varias propuestas, pero obviamente un diputado no es nomás ser la voz de tu distrito, realmente es legislar y me preocupan mucho las adiciones, estamos en número dos y en muchas casas existe y en muchas casas lo callan por vergüenza y no hay centros, si quieres un centro digno de 30 a 60, 70 mil pesos mensuales, es inaccesible para la mayoría de las personas, entonces ¿Qué pasa?, que se pierden vidas, no logran salir adelante, ahorita las drogas son muy fuertes como el ’crystal’ que hace que se acorte la vida en este caso de niños, porque tenemos de 9 años.

Una de mis propuestas es hacer centros naranjas por medio de la prevención del delito y de las adiciones; sería uno en Ciudad Obregón, otro en Nogales, otro en Hermosillo.