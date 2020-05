Buscan recaudar víveres para payasos que están en confinamiento

HERMOSILLO, Sonora. - La otra cara del confinamiento social son las personas que se quedaron sin empleo, sin un sustento y entre ellos están los payasos, quienes se organizaron para recaudar víveres para quienes menos tienen y la están pasando mal en esta pandemia por el Covid-19 y hoy realizarán un Payatón.

Son alrededor de 15 payasos los que están en sus hogares, ya que son personas de riesgo, padecen alguna enfermedad crónica o son mayores, antes amenizaban fiestas y ahora por cuidar su salud lo dejaron de hacer.

Hoy y mañana realizarán el Payatón, para recaudar víveres y despensa básica para entregar a los payasos que lo necesitan.

Karla Satow, payasita Fru Fru, comentó que la actividad ayudará mucho a quienes solamente ejercen ser payasos, pues no tienen cómo trabajar y algunos no pueden salir de sus casas.

Nosotros somos una comunidad muy unida y por eso queremos apoyar a los payasos que ahora pues no tienen qué comer, no tienen trabajo, algunos solamente viven de eso, de dar show, de sacar una sonrisa pero por la pandemia no se puede y no sabemos hasta cuándo se va a poder”, manifestó.